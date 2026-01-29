Icona app
Spettacoli

Gerry Scotti replica a Fabrizio Corona: “Le mie relazioni con 30 Letterine? Fake news, mi sopravvalutano”

Pur senza mai nominarlo, il conduttore risponde alle accuse dell'ex paparazzo a "Falsissimo"

di Niccolò Di Francesco
Gerry Scotti replica alle accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo. Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore, pur senza mai nominare l’ex paparazzo o il suo format Youtube, ha risposto alle insinuazioni secondo le quali avrebbe avuto dei rapporti sessuali con le Letterine di Passaparola, il quiz di Canale 5 da lui condotto. “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false” ha dichiarato il presentatore. E ancora: “Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile”.

Il conduttore prosegue: “Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di Letterina. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze”. Gerry Scotti, poi, afferma che “in questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che queste ragazze non sono pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro. Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine ‘letterina’, come fosse uno stigma. Non se lo meritano. Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca