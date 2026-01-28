Icona app
Cronaca

Pier Silvio Berlusconi e Mediaset replicano a Corona: “La libertà di espressione non sarà mai libertà di gogna”

Il comunicato dell'azienda: "Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto"

di Niccolò Di Francesco
Dopo la puntata di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona non ha parlato di Alfonso Signorini ma di un presunto “sistema Mediaset”, arriva la replica di Pier Silvio Berlusconi, tirato in ballo dall’ex paparazzo, e dell’azienda di Cologno Monzese. In un comunicato diffuso dal Biscione, infatti, si legge: “Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero”. E ancora: “Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie”.

“Siamo di fronte a un metodo che normalizza l’odio – prosegue il comunicato – e la violenza verbale, alimentando un clima di disprezzo non solo per la verità, ma anche per la dignità umana. Questo non è informare. Questo non è denunciare. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto”. Il comunicato, quindi, si conclude: “Mediaset respinge con fermezza menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e ribadisce il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d’odio mascherata da libertà di parola”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
