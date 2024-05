Disavventura per il vincitore dell’Eurovision Song Costest 2024, Nemo, cantante della Svizzera. Primo artista non binario a vincere la manifestazione canora, è subito diventato un simbolo della comunità Lgbt: “Questa è stata una delle rappresentazioni più queer che abbiamo visto all’Eurovision ed è stato fantastico. È difficile trovare spazio per se stessi. Il consiglio che vorrei dare a tutti è quello di condividere qualcosa a cui tengono veramente e di creare qualcosa con un significato. ‘The Code’ è una canzone unica e speciale che è stata valorizzata attraverso la messa in scena”, ha detto l’artista.

“Presentare una canzone in cui parlo della mia storia e l’aver toccato così tante persone, forse di averle ispirate a rimanere fedeli a se stessi, è la cosa più folle che mi sia mai capitata”, ha aggiunto Nemo. Una serata per lui indimenticabile, anche se qualcosa è andata storta. Il cantante è stato premiato con il tradizionale microfono di cristallo, e a fine serata si è esibito nuovamente con la sua The Code. Prima di lasciare il palco, però, Nemo ha incidentalmente rotto il premio. L’artista avrebbe rotto il suo premio mentre provava ad alzarsi da terra, sul palco della Malmö Arena, a causa dell’euforia, facendo peso sul trofeo, che così si è spezzato. “Mi sono rotto pure un dito, ma almeno mi hanno dato un trofeo nuovo!”, ha detto in conferenza stampa.