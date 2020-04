Eros Ramazzotti e Roberta Morise: “Oggi” conferma il flirt

Eros Ramazzotti e Roberta Morise, ex fidanzata del conduttore tv Carlo Conti, sono una coppia. Dopo l’indiscrezione di Dagospia e le voci sul flirt, circolate su tutti i social, arriva la conferma dal settimanale “Oggi”. Secondo la rivista, tra il cantante e la presentatrice Rai sarebbe iniziato tutto in autunno, a pochi mesi dalla rottura tra Eros e la ex compagna Marica Pellegrinelli, da cui il cantautore ha avuto due figli.

La prima mossa sarebbe stato un semplice sms inviato da Eros a Morise dopo aver visto la showgirl al fianco di Magalli nella conduzione de “I Fatti Vostri”. Poi le lunghe conversazioni al telefono iniziate dopo il messaggio avrebbero fatto crescere l’intesa. E dopo il primo incontro, l’amore. Come spiega la rivista, Eros Ramazzotti e Roberta Morise hanno presto scoperto di avere tante passioni in comune e di basarsi sugli stessi valori. “In primis la musica, per entrambi ragione di vita. Poi il buon vino, i viaggi, la campagna, gli affetti, la vita semplice. Entrambi attaccati alle piccole cose, quelle vere”, rivela Oggi.

