Eros Ramazzotti, fan furiosi: “Per Chiara Ferragni hai umiliato Michelle Hunziker”

Eros Ramazzotti, lo scorso 20 dicembre, ha tenuto un concerto al Mediolanum Forum di Milano che è stato un vero e proprio trionfo.

Qualcosa, però, non è andato giù ai fan del cantante romano. Durante l’esibizione, Ramazzotti ha reso omaggio a Chiara Ferragni.

Il cantante, infatti, ha dedicato all’influencer uno dei suoi brani più celebri, ovvero “Una canzone per sempre”. La fashion blogger, che era presente al concerto, ha abbracciato Eros Ramazzotti dopo la dedica della canzone.

La stessa Chiara Ferragni, nei giorni successivi, ha parlato del concerto su Instagram celebrandolo come un grande evento. Tutto a posto quindi? Nemmeno per idea.

Ciò che non è andato giù ad alcuni fan di Eros Ramazzotti, è il fatto che la canzone dedicata a Chiara Ferragni è proprio quella che celebrava l’amore tra Eros e la ex moglie Michelle Hunziker.

“Una canzone per sempre”, in origine, era infatti dedicata alla showgirl svizzera. Ed è questo che non è piaciuto ad alcuni utenti che, sui social, hanno biasimato la scelta di Eros.

“Va tutto bene, ma perché dedicare alla Ferragni proprio quella canzone? Così stai umiliando Michelle Hunziker”, è il senso di alcuni commenti apparsi sui social.

“Quel brano doveva mantenere intatto il suo valore originario, non si può dedicare prima a una persona e poi a un’altra”, hanno aggiunto altri.

C’è da dire che, comunque, la scelta di Eros Ramazzotti è stata apprezzata da alcuni fan. “Che c’è di male? Voleva solo omaggiare una persona di talento”, è uno dei commenti che rimbalza sul web.

Nessuna gelosia o “contaminazione” tra un vecchio e grande amore e la stima per un personaggio di spicco come la Ferragni, quindi. Questo almeno secondo chi ha ribattuto alle critiche e ha difeso Eros.

E la diretta interessata Michelle Hunziker come la pensa? Vedremo se nei prossimi giorni dirà la sua e commenterà l’accaduto.

