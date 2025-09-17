Scontro in tv tra Eyal Mizrahi ed Enzo Iacchetti: “Fascista”, “Str***o, ti prendo a pugni” | VIDEO

La rissa è andata in onda durante la diretta di "È sempre Cartabianca"

Durissimo scontro in tv tra il comico e conduttore Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. La rissa è andata durante È sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella serata di martedì 16 settembre. I due ospiti stavano parlando su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza quando la discussione si è accesa rapidamente fino a sfociare in una vera e propria rissa.

“Sei fascista” – “Stronzo, scendo giù”

Si accendono i toni tra Iacchetti e il presidente di “Amici di Israele”, il quale sostiene che l’ingresso a Gaza costerà la vita a molti soldati israeliani e che, su 50 mila vittime, 25 mila sono terroristi di Hamas #esemprecartabianca pic.twitter.com/IeCAFZnPgo — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 16, 2025

“Sono morte circa 50mila persone, la metà terroristi di Hamas” ha affermato Mizrahi provocando la reazione di Iacchetti che ha replicato: “Sono morti 20mila bambini”. “Definisca bambini” ha risposto il presidente della Federazione Amici di Israele mandando su tutte le furie il comico. La situazione è degenerata quando Eyal Mizrahi ha dato del “fascista” a Iacchetti che ha replicato: “Cosa hai detto stronzo? Vengo giù e ti prendo a pugni”. A quel punto Bianca Berlinguer ha ripreso la parola cercando di riportare la calma tra i suoi interlocutori.