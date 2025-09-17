Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:42
Home » Spettacoli
Spettacoli

Scontro in tv tra Eyal Mizrahi ed Enzo Iacchetti: “Fascista”, “Str***o, ti prendo a pugni” | VIDEO

La rissa è andata in onda durante la diretta di "È sempre Cartabianca"

di Niccolò Di Francesco
Durissimo scontro in tv tra il comico e conduttore Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. La rissa è andata durante È sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella serata di martedì 16 settembre. I due ospiti stavano parlando su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza quando la discussione si è accesa rapidamente fino a sfociare in una vera e propria rissa.

“Sono morte circa 50mila persone, la metà terroristi di Hamas” ha affermato Mizrahi provocando la reazione di Iacchetti che ha replicato: “Sono morti 20mila bambini”. “Definisca bambini” ha risposto il presidente della Federazione Amici di Israele mandando su tutte le furie il comico. La situazione è degenerata quando Eyal Mizrahi ha dato del “fascista” a Iacchetti che ha replicato: “Cosa hai detto stronzo? Vengo giù e ti prendo a pugni”. A quel punto Bianca Berlinguer ha ripreso la parola cercando di riportare la calma tra i suoi interlocutori.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
