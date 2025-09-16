Israele invade Gaza City, 37 attacchi in 20 minuti e oltre 60 morti: “La città sta bruciando, non torneremo indietro”. L’Idf: “Controlliamo il 40% del territorio” | VIDEO
L'esercito israeliano ha dato il via all'offensiva di terra
Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre, Israele ha dato il via all’operazione di terra a Gaza City: i tank dell’Idf sono avanzati in diverse aree della città, soprattutto nel nord-ovest, mentre elicotteri e droni hanno bombardato la città più popolosa della Palestina. Secondo i media sono stati effettuati 37 attacchi in 20 minuti che hanno provocato almeno 60 morti. “Abbiamo avviato un’intensa operazione a Gaza” ha confermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu secondo cui lo “Stato di Israele si trova in un momento cruciale”. L’esercito israeliano, attraverso il suo portavoce, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a distruggere le infrastrutture di Hamas a Gaza City, la città è un’area di combattimento pericolosa”. Poi un messaggio agli abitanti della città: “Restare all’interno dell’area mette in pericolo la vostra vita. Evacuate il più rapidamente possibile verso le zone indicate, con veicoli o a piedi, attraverso la strada Rashid a sud del fiume Gaza. Unitevi a oltre il 40% dei residenti che hanno già lasciato la città per proteggere sé stessi e i loro cari”.
Visualizza questo post su Instagram
Il ministro della Difesa Israel Katz, invece, ha dichiarato che Gaza “sta bruciando”. Secondo il ministro l’Idf “sta colpendo con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas. Non ci arrenderemo e non torneremo indietro, finché la missione non sarà completata”. L’esercito israeliano ha fatto sapere che aumenterà gradualmente il numero delle sue truppe a Gaza City: al momento l’Idf controlla il 40% del territorio.