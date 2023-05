Elettra Lamborghini: “Non potrei mai vivere con 1.500 euro al mese. Figli? Non ci penso, ho altre cose da fare”

Elettra Lamborghini: “Non potrei mai vivere con 1.500 euro al mese”

Dopo aver parlato del suo lato sexy e dei suoi tatuaggi, Elettra Lamborghini ha rilasciato in una nuova intervista in cui si è raccontata senza filtri.

Intervistata da Vanity Fair, la cantante, che ha da poco compiuto 29 anni, ha commentato, tra le altre cose, le parole di Elisa Esposito, la prof. di corsivo che aveva dichiarato: “Se guadagni 1300 euro al mese è colpa tua”.

“Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce” ha affermato Elettra Lamborghini.

La cantante, quindi, continua: “Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria”.

Elettra Lamborghini rivela: “Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, mi sono fatta un nome dopo sacrifici e va bene così anche se ogni tanto mi dico: ‘Ma che mi frega?'”.

Sulla maternità, invece, la popstar ha dichiarato: “Io ho paur…issima all’idea di diventare mamma. Guarda cosa sono diventati i social. Se vedo una donna in top ten nelle classifiche musicali ne sono orgogliosa, per il genere femminile è più difficile, altro che parità dei sessi. E poi un bambino vuole stare con la mamma. Io in questo momento non ci penso, ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire “.

Sul suo lato sexy, invece, Elettra Lamborghini ha affermato: “Non sono timida, ma so cosa voglio nelle relazioni e non mi metto certo a flirtare con le persone ora che sono sposata. Anzi prima d’incontrare mio marito sono stata single per molto più di un anno. La storia più seria in precedenza è durata un anno e poi niente, non volevo perdere tempo con i flirt”.