Elettra Lamborghini: “Sono pentita dei miei tatuaggi”

Dal suo lato sexy ai tatuaggi di cui dice di essersi pentita: Elettra Lamborghini si è raccontata in una lunga intervista senza filtri in cui ha parlato della sua vita professionale e privata.

Intervistata da La Repubblica a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, la cantante, che ha da poco compiuto 29 anni, ha parlato del suo lato sexy rivelando di sentirsi in realtà tutt’altro che provocante: “Se vede le mie foto sui social sembro un puttanone, diciamolo. Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca, di sexy o di malizioso in me, meno di zero”.

“Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi” afferma Elettra Lamborghini.

La giovane, poi, ha rivelato di piacere ad adulti e bambini per la sua spontaneità: “Sono solare, senza peli sulla lingua. Non giudico e non ho tabù. Sono come mi si vede. I bambini non li freghi, capiscono se sei vera. Avevo pubblicato un video con i bimbi che mi parlano e mi saltano addosso come se fossi la loro sorellina o, meglio, sorellona. Gli piaci o non gli piaci, io sono genuina”.

La cantante, inoltre, ha parlato dei suoi tatuaggi: “Se avessi un figlio lo sconsiglierei, oddio non voglio fare la boomer… Perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male. Non posso strapparmi la chiappa. Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: ‘Poi te ne penti'”.

E riguardo i suoi genitori, Elettra Lamborghini ha dichiarato: “Inizialmente non capivano come funzionasse il mondo dello spettacolo. Specie in televisione uno può dire: oggi ci sei, domani no; è lecito avere dubbi. Si sono fidati di me e della mia determinazione: voglio arrivare qui e là, in due anni ce la faccio. Hanno visto che ho le pa**e”.