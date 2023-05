Elettra Lamborghini, una fan le chiede un selfie mentre sta mangiando: la reazione della cantante

Che avresti fatto al posto mio?!” chiede divertita Elettra Lamborghini ai follower di TikTok a corredo di un video che la mostra mentre parla con una fan durante un pranzo e poi acconsente alla richiesta di un selfie. Le risposte degli utenti arrivano numerose dopo aver visto il filmato in questione, con la scena della donna che le si avvicina e le chiede una foto insieme, nonostante la cantante stesse letteralmente masticando un boccone. Con il sorriso sulle labbra, Elettra posa nello scatto e poi riprende il suo pranzo, concludendo il video con un divertente selfie di lei con i denti sporchi di cioccolata e la scritta “Come vengo in foto”.





Il pubblico di Tik Tok, però, si è diviso: chi crede che il gesto della fan sia stato maleducato e poco rispettoso, visto che Elettra stava mangiando, e chi invece non ci vede proprio nulla di male. Tutti però sono d’accordo sul fatto che la Lamborghini si è dimostrata sicuramente molto disponibile nei confronti delle sue fan. Non si è arrabbiata e non ha fatto alcuna scenata, come invece è stata costretta a fare in altre occasioni, di sicuro meno piacevoli.