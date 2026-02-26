Icona app
Gossip
Gossip

Tra Elettra Lamborghini e i festini bilaterali spunta Fabrizio Corona: “Buonanotte Elettra”

L'ex paparazzo era ospite di un evento legato al Festival di Sanremo

di Niccolò Di Francesco
Tra Elettra Lamborghini e i famigerati festini bilaterali che agitano il sonno della cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 spunta Fabrizio Corona. La cantante, che si era sfogata sui social perché non riusciva a dormire a causa della musica troppo alta proveniente da qualche evento collaterale legato alla kermesse musicale, ha ormai ingaggiato una guerra aperta contro i cosiddetti festini bilaterli dichiarando sul palco dell’Ariston: “Dovete smettere con questi festini, se stasera non smettono vado giù con il megafono, in ciabatte. Ci sono troppi festini bilaterali”. La cantante, poi, si è nuovamente lamentata sui social affermando: “Mi riferiscono che è Villa Noseda che pompa sta musica a palla”.

E chi c’era a Villa Noseda? Proprio lui: Fabrizio Corona, ospite di un evento insieme al dj Alessandro Basciano. A confermarlo ci sono diverse foto postate tra le stories Instagram del locale. E intanto, sul profilo Instagram Iosononotiziaoff, presumibilmente legato proprio all’ex paparazzo, è spuntata una foto di Fabrizio Corona e Alessandro Basciano che si abbracciano. Ma, cosa più importante, è la scritta che campeggia ai piedi della foto, ovvero: “Elettra Lamborghini buonanotte”. Che sia l’inizio di una sfida a colpi social? Non resta che attendere le prossime ore per capirlo.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca