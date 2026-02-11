Dove vive Andrea Pucci, la casa dal design moderno nel cuore di Milano

IL COMICO HA UNA DIMORA MOLTO ELEGANTE CON UNO STILE RICERCATO E MINIMAL

Sono giorni che si parla di Andrea Pucci e della sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttore, il comico – che è finito al centro delle polemiche per la possibile presenza alla kermesse musicale, cosa che l’ha spinto a non accettare l’offerta – pare che abbia perso un altro impegno di lavoro, proprio in virtù del dibattito mediatico che si è creato intorno alla sua persona. È stato lui stesso a raccontarlo attraverso le sue storie Instagram, ironizzando – com’è solito fare – sulla sua situazione attuale. Ma dove vive il famoso comico?

Pucci è molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata al contempo, però, è anche molto attivo sui social e, proprio dalle sue pubblicazioni sui social è possibile scorgere dettagli sulla sua bellissima casa a Milano. Un appartamento ultra tech e moderno, con uno stile minimal ed essenziale.

La casa di Andrea Pucci, dove vive il famoso comico

Andrea Pucci ha un bellissimo appartamento in una delle zone più rinomate di Milano, Brera, dove si incontra spesso con molti amici famosi, come Paolo Maldini e Bobo Vieri. La sua casa sembra rispecchiare in pieno i suoi gusti, un ambiente caratterizzato da un design moderno, ma al contempo caldo e accogliente.

La casa del comico è un mix tra modernità e comodità, lo stile è minimal ma l’appartamento è dotato di ogni genere di comfort. La chicca della dimora di Andrea Pucci è l’ampio spazio della zona living, dove si trovano salotto, sala da pranzo e cucina. In questa parte della casa ci sono ampie vetrate dalle quali entra molta luce naturale, che illumina ogni spazio. La cucina è angolare e interamente total white, ma le luci a LED che illuminano la penisola di cui si compone creano un contrasto originale e bello. Anche in quest’area della casa Pucci ha optato per un design moderno ed essenziale, dove si predilige la funzionalità senza però rinunciare all’estetica.

I colori neutri, come il bianco, si trovano in tutta la casa di Andrea Pucci, ma non manca il contrasto con tinte più scure, creato proprio per conferire profondità ai vari spazi. La dimora milanese del comico è ricca di oggetti di design contemporanei, alcuni dei quali con uno stile piuttosto eccentrico. È il caso di una lampada che rappresenta un nudo femminile a grandezza naturale, è praticamente impossibile non notarla. con un grande paralume che sembra essere un copricapo. La zona living è caratterizzata da un grande divano bianco posizionato davanti alla tv, in quest’area c’è anche un elegante tavolo da pranzo scuro che appunto contrasta con le tinte neutre che si trovano un po’ ovunque. Un altro dettaglio che si nota spesso nelle pubblicazioni social di Andrea Pucci è un grande quadro con un campo pieno di margherite, che prende un’intera parete.