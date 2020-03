Coronavirus, positiva Giuliana De Sio: l’attrice in isolamento da due settimane

Giuliana De Sio è risultata positiva al Coronavirus e da due settimane è in isolamento allo Spallanzani di Roma. L’attrice ha voluto condividere questo momento difficile con i suoi follower via social e ha spiegato che sta affrontando la prova più dura della sua vita. “Questa felicità non c’è più. Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce né parole per la mia narrazione dell’orrore. Nemmeno adesso ce l’ho, spero che in un secondo tempo troverò le parole e l’energia per descrivere l’invivibile e l’impensabile che mi torturano da settimane”.

Giuliana De Sio era scomparsa dai social ormai da settimane e, anche per dare una spiegazione a chi la seguiva assiduamente, l’attrice ha dichiarato: “Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto il virus con annessa polmonite in tourné a metà febbraio. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita. Sentivo per ora, con le poche energie che mi sono rimaste, di comunicarvi questo, anche un po’ per spiegare la mia improvvisa scomparsa dal profilo e dalla pagina. Ora spero che il mio telefono non si scatenerà più di quanto non abbia fatto in queste lunghe, lunghissime giornate fatte di paura, mancanza di respiro e solitudine siderale”.

Per fortuna, l’attrice porta anche buone notizie: “Il virus è stato sconfitto, sono al terzo tampone negativo, anche se molto indebolita. Vogliatemi bene perché qui i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai e non mi dilungo. Anche se so cosa succede nel mondo… voglio uscire!”.

