Coronavirus, Vasco Rossi negli Stati Uniti: “Voglio tornare in Italia”

Vasco Rossi negli Stati Uniti: “Voglio tornare in Italia”

“Sto cercando di prendere un volo prima per la Germania poi per l’Italia. Se è confermato, riesco a partire”. Queste le parole di Vasco Rossi, tra gli italiani bloccati all’estero a causa dei voli cancellati in tutto il mondo per l’emergenza coronavirus.

Il cantante si trova negli Stati Uniti (Los Angeles), dove è solito passare lunghi periodi, per lavorare alla scaletta del tour estivo, che prenderà il via il prossimo 10 giugno da Firenze, e alla sua nuova canzone. La sua partenza per rientrare in Italia dalla sua famiglia era in programma già ieri, ma è slittata. “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a ballare! – ha scritto Vasco -. Sto cercando di tornare in Italia ad ogni costo!”. Poi lancia gli hashtag #volicancellati, #iotornoacasa, #iorestoacasa, #andràtuttobene.

