L’attore Zac Efron ha rischiato di morire mentre girava un reality

Zac Efron, l’ex star di High School Musical, è quasi morto mentre girava un reality in Papua Nuova Guinea. Il programma televisivo di sopravvivenza durante il quale l’attore ha avuto un incidente quasi mortale si chiama proprio “Killing Zac Efron“. Nel reality l’attore avrebbe dovuto mostrare di sapersela cavare sull’isola per un mese intero.

Secondo quanto riporta Daily Mail, il 32enne ha contratto una “forma di tifo o simile infezione batterica” ed è stato trasportato d’urgenza in aereo in condizioni gravi a Brisbane, in Australia.

Ricoverato in emergenza all’ospedale di guerra di St Andrews a Spring Hill, ora le condizioni di Zac Efron sono “stabili”. L’attore ora è in cura negli Stati Uniti.

Il reality è atteso per giugno 2020, l’attore in merito alla serie aveva dichiarato: “Sono entusiasta di esplorare territori che non sono nelle mappe e vivere avventure inaspettate”.

