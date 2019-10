Festa del cinema di Roma, il programma della quinta giornata del Festival: 21 ottobre 2019

La Festa del Cinema di Roma torna a incantare la capitale con film e ospiti, tra premi e incontri ravvicinati da non perdere. L’edizione 14 di questa importante manifestazione cinematografica porta a Roma tantissimi volti hollywoodiani (e non solo).

Partito giovedì 17 ottobre 2019, il Festival terminerà domenica 27 ottobre. Qual è il programma della quarta giornata della festa del cinema di Roma, prevista per lunedì 21 ottobre?

Tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, la programmazione della quinta giornata

La quinta giornata della Festa del Cinema di Roma avrà un grande protagonista: Martin Scorsese e il suo The Irishman.

L’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra arriva nella capitale anticipando l’uscita della pellicola (novembre 2019). La storia è raccontata tramite gli occhi un veterano della Seconda Guerra Mondiale Frank Sheeran, un uomo imbroglione che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del XX secolo. The Irishman, oltre che su un grande regista, può contare anche su un ricchissimo cast di volti noti e apprezzati in quel di Hollywood, da Robert De Niro a Al Pacino, da Joe Pesci a Bobby Cannavale, da Stephen Graham ad Anna Paquin.

Dopo essere stato presentato in anteprima alla stampa, arriva anche per il pubblico pagante Deux di Filippo Meneghetti durante la serata di lunedì 21 ottobre 2019, così come Trois jours et une vie di Nicolas Boukhrief.

Lunedì sarà anche la volta di Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin di Werner Herzog.

Per i duelli, vedremo Francesco Zippel vs Simone Emiliani ed Elena Stancanelli vs Michele Masneri.

La festa del cinema di Roma vi aspetta lunedì 21 ottobre 2019 con la quinta giornata di Festival. Qui il programma al completo.

