Festa del cinema di Roma, il programma della quarta giornata del Festival: 20 ottobre 2019

La Festa del Cinema di Roma torna a incantare la capitale con film e ospiti, tra premi e incontri ravvicinati da non perdere. L’edizione 14 di questa importante manifestazione cinematografica porta a Roma tantissimi volti hollywoodiani (e non solo).

Partito giovedì 17 ottobre 2019, il Festival terminerà domenica 27 ottobre. Qual è il programma della quarta giornata della festa del cinema di Roma, prevista per domenica 20 ottobre?

Tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, la programmazione della quarta giornata

Per il quarto appuntamento con la Festa del Cinema vedremo diversi film proiettati in disparate sedi in giro per la capitale, come Il ladro dei giorni, di Guido Lombardi. Il film racconta di Salvo, un bambino di 11 anni che ritrova improvvisamente il padre scomparso per tanti anni e insieme partono per il Sud.

Tra gli altri film portati alla Festa del Cinema di Roma domenica 20 ottobre 2019 vediamo Rewind di Sasha Joseph Neulinger, Honey Boy di Alma Har’el e Drowning di Melora Walters.

A rappresentare la sezione degli eventi speciali oggi sarà Pupazzi alla riscossa – UglyDolls, di Kelly Asbury. Doppio appuntamento per gli incontri ravvicinati questa domenica. Da una parte avremo Bret Easton Ellis, una figura importante della letteratura mondiale contemporanea al quale possiamo ricondurre diversi best seller da “Meno di zero” a “Luna Park”, da “Glamorama” a “American Psycho”. Dall’altra spunta la musa di Truffaut, l’attrice Fanny Ardant che sfida sempre le convenzioni, sul grande schermo e nella vita personale.

Al duello si sfideranno Emiliano Morreale e Caterina d’Amico, mentre tra gli omaggi/restauri della domenica, la Festa del cinema di Roma propone Il manoscritto del principe di Roberto Andò.

Potrebbero interessarti Festa del Cinema di Roma, Bill Murray riceve il premio alla carriera Downton Abbey, il film arriva alla Festa del Cinema di Roma Festa del cinema di Roma, il programma della terza giornata del Festival

Tra le proposte di Alice nella città vediamo film come Buio, Riders – La serie, Amori di latta, Lola e Come te nessuno mai.

La festa del cinema di Roma vi aspetta domenica 20 ottobre 2019 con la quarta giornata di Festival. Qui il programma al completo.

Dove (e come) acquistare i biglietti per la Festa del cinema di Roma 2019