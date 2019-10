Jennifer Aniston come Scorsese: l’attrice di Friends si schiera contro la Marvel

Erano gli anni ’90 quando Jennifer Aniston lasciava un segno nel panorama televisivo interpretando Rachel Green in Friends ma, a distanza di tanti anni, l’attrice ha una chiara idea di come (o cosa) debba essere il cinema. Un’idea che, come Martin Scorsese, non include l’universo Marvel.

Secondo la Aniston, i film Marvel tendono a sminuire il cinema. Una dura dichiarazione rilasciata durante un’intervista al magazine americano Variety, durante la quale l’attrice ha spiegato che secondo il suo modesto parere l’universo Marvel sta modificando il panorama cinematografico, e non in meglio.

“Dai un’occhiata a cosa c’è a disposizione lì fuori e sta semplicemente diminuendo e diminuendo… si tratta di grandi film Marvel o cose che non mi chiedono di fare o non sono realmente interessata a vivere in uno schermo verde”.

Cos’è il cinema per Jennifer Aniston? “Penso sarebbe semplicemente bello poter tornare in una sala cinematografica, sedersi comodi. Credo dovrebbe esserci una rinascita. Riportiamo lì fuori Voglia di tenerezza. Sapete, film come Il paradiso può attendere, Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Goodbye Girl”.

Come Jennifer Aniston, anche Martin Scorsese contro Marvel

Soltanto qualche giorno fa anche il grande regista Martin Scorsese (che a breve presenterà il suo ultimo film The Irishman) aveva criticato duramente l’universo dei supereroi legato alla Disney, paragonando le pellicole del Marvel Cinematic Universe a dei parchi a tema.

“Non li guardo. Ci ho provato, ma non è cinema. Onestamente, la cosa più vicina a quei film, per quanto siano fatti bene e abbiano attori che fanno del loro meglio viste le circostanze, sono i parchi a tema. Non è un cinema di esseri umani che cercano di veicolare esperienze emotive e psicologiche ad altri esseri umani”, ha dichiarato il regista durante un’intervista a Empire.

Potrebbero interessarti I Goonies tornano al cinema con una versione in 4K Cetto c’è, senzadubbiamente: il trailer del film con un nobile Antonio Albanese Luca Zingaretti trans, la foto su Instagram nei panni di “Annalisa”

Jennifer Aniston conclude dicendo: “Penso che sarebbe bello se tornasse l’era di Meg Ryan” e le sue commedie.