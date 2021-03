Intruso entra nella villa di Johnny Depp, si fa una doccia e un drink: arrestato

Un intruso si è introdotto nella villa dell’attore Johnny Depp, si è preparato un drink e poi si è fatto una doccia come se nulla fosse prima di essere arrestato dalla polizia.

Secondo quanto svelato dal sito statunitense Tmz, l’intrusione è avvenuta nella dimora che l’attore possiede a Los Angeles. Ad allertare gli agenti è stata la security di Depp, dopo essersi accorta che all’interno dell’abitazione vi era qualcuno.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato l’intruso sotto la doccia in uno dei bagni della villa. Gli agenti, dopo aver chiesto più volte invano all’uomo di uscire, hanno buttato giù la porta e arrestato l’individuo.

Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, inoltre, l’intruso come detto si era anche servito un drink. Non è la prima volta che una persona si introduce nell’abitazione del protagonista dei Pirati dei Caraibi. Già a gennaio, infatti, una donna, poi arrestata, era riuscita introdursi nella villa di Hollywood dell’attore, che non vive uno dei momenti più fortunati della sua carriera.

