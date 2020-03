Gabriele Muccino farà un film sul Coronavirus: “Mandatemi le vostre storie”

Stiamo vivendo tempi duri, ma c’è chi vuole reagire e raccogliere testimonianze della pandemia che ha colpito tutto il mondo. Dopo l’esempio di Gabriel Salvatores, anche il regista Gabriele Muccino ha deciso di raccogliere il proprio materiale visivo per realizzare un docu-film sull’emergenza Covid-19. Il regista romano ha lanciato un appello sui social invitando gli italiani a mandargli materiale da inserire nel suo film: “Raccontatemi dei vostri rimorsi, dei vostri dolori, delle vostre gioie, dei vostri amori strappati, dei vostri amori ritrovati, di quello che cambiereste se tornaste indietro e quello che pensate di cambiare quando tutto ciò sarà passato”.

Coronavirus, l’appello di Gabriele Muccino: “Scrivetemi di voi, fatelo confidenzialmente”

Il regista di film di successo come Sette anime e L’ultimo bacio vuole raccontare una storia vera, tratta dai racconti di chi vorrà partecipare con la propria testimonianza. “Il grande caos”, scrive in stampatello Muccino su Instagram. “Vorrei realizzare un film su questo momento storico che tutti insieme, ad ogni latitudine sociale e geografica, stiamo attraversando. Se vorrete collaborare con me, vi prego scrivetemi delle vostre esperienze, riflessioni, raccontatemi delle vostre ansie, dei cambiamenti che stanno subendo le vostre vite ma sopratutto il vostro sguardo sulle cose, se sta cambiando e come”.

Muccino prosegue con il suo appello e aggiunge anche un indirizzo e-mail: “Scrivetemi di voi, fatelo confidenzialmente. Sarò l’unico a leggere le vostre testimonianze. Aiutatemi a scrivere questo film (e anche a lasciar scorrere in libertà i pensieri folli e inesplorati che navigano nelle nostre menti in questi giorni in cui nulla è più come prima). Potete scrivermi (o anche lasciarmi video messaggi o semplicemente messaggi vocali) a questo indirizzo email: gmuccino3@gmail.com”.

