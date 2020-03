Coronavirus, Gabriele Salvatores realizzerà un documentario sull’Italia in quarantena

Gabriele Salvatores realizzerà un documentario per raccontare dell’Italia in quarantena durante l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. S’intitolerà “Viaggio in Italia” e sarà composto da video girati in casa da chi sta vivendo quest’esperienza, raccolti in queste settimane di isolamento.

Prodotto da Indiana Production e Rai Cinema, il documentario rappresenta un ritratto di questa drastica esperienza che stiamo vivendo in questo periodo, dando voce al paese sofferente. Il regista è in quarantena a casa propria, a Milano, e ha deciso di lanciare un appello social a tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto: “video girati rigorosamente in casa”, che raccontino quest’esperienza e le emozioni vissute in queste dure settimane, da quando l’epidemia in Cina sembrava un problema lontano all’esplosione nel nostro paese, alla realtà difficile negli ospedali, al coraggio dei medici, e alla quarantena degli italiani, vissuta da un balcone all’altro, tra riflessioni e paure.

Il materiale sarà raccolto e impostato in ordine cronologico, partendo quindi dall’inizio dell’epidemia fino ad arrivare a quello che stiamo vivendo oggi. Chiunque abbia voglia di partecipare, potrà fare riferimento alle pagine Instagram @viaggioinitaliailfilm, @rai_cinema e @theindianaway che saranno attive nei prossimi giorni.

