New York in quarantena, Joe Bastianich si filma mentre gira in skateboard: i social lo massacrano | VIDEO

Joe Bastianich in skateboard a New York: i social lo massacrano | VIDEO

Joe Bastianich pubblica sui social due video in cui gira in skateboard per le strade di New York – semideserte a causa dell’emergenza Coronavirus – e viene subissato di critiche. L’imprenditore e musicista, giudice di Italia’s Got Talent ed ex giudice di Masterchef Italia, ha pubblicato i due video nella giornata di sabato 22 marzo, quando nella Grande Mela era già scattato il lockdown per fermare i contagi. Nelle clip non si vede mai il suo volto, sono inquadrati solo piedi e le strade. “Time Square alle 6pm di oggi”, scrive Bastianich nel suo post. I video hanno scatenato la dura reazione di molti utenti: “Devi andare a casa”, “Perché non stai a casa?”, rimproverano i commentatori al personaggio tv.

Leggi anche:

1. Il vero untore non è chi passeggia col cane, ma chi ha distrutto la sanità pubblica e specula sulla paura / 2. Coronavirus, parla la fidanzata di Rugani della Juve: “Il tampone? Sono venuti a farmelo a casa. Nessuna via preferenziale, il trattamento è uguale per tutti”

3. Lo sfogo di un medico a TPI: “Se la Lombardia non cambia strategia, la gente continuerà a morire” / 4. Salvini va in tv travestito da medico: la propaganda elettorale ai tempi del Coronavirus

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Infermiera si suicida a Monza: "Era positiva al Coronavirus" Guido Bertolaso positivo al Coronavirus: “Continuo a lavorare” Coronavirus: cosa fare in casi sospetti nei bambini, secondo il pediatra del Bambino Gesù di Roma