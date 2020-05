Il Cinema America ci sarà anche questa estate: l’annuncio ufficiale, ecco le date

“Confermiamo la stagione estiva de Il Cinema in Piazza a San Cosimato, alla Cervelletta e al Porto Turistico di Roma a Ostia”, con queste parole i ragazzi del Cinema America danno la buona notizia in un post Facebook. “Da settimane siamo al lavoro in silenzio per studiare le nostre possibilità di restituire serenità e dignità sociale ai territori. Abbiamo deciso di continuare a farlo attraverso le nostre proiezioni, rispettando scrupolosamente tutte le regole di sicurezza che saranno in vigore”, si legge sulla pagina.

Dopo le aggressioni dello scorso anno e il conseguente caso mediatico, i ragazzi del Cinema America rivendicano la volontà di abbattere nuove barriere come quelle create dal “distanziamento sociale”. Continua il post: “Il nostro obiettivo è quello di opporci al distanziamento sociale, mantenendo il distanziamento fisico. Crediamo, anzi temiamo, che le distanze non solo fisiche, ma anche empatiche e sociali che si sono sviluppate in questo periodo possano diventare irreversibili, lasciando ferite come disuguaglianza, conflitto, paura del prossimo”.

Cinema in piazza: le date

Consapevoli delle difficoltà alle quali vanno incontro i ragazzi dell’America spiegano come bisogna in qualunque modo provare a fare compagnia a tutte quelle persone che resteranno a casa per motivi “economici” o “lavorativi” e quindi voglio testimoniare le capacità di accoglienza di Roma: “Proprio per questo motivo abbiamo scelto di svolgere la nostra iniziativa a ingresso gratuito dal 3 luglio al 30 agosto, ovvero posticipandola di un mese, senza ridurne la durata. Roma ad agosto non sarà mai stata così bella”.

Emerge dal comunicato come i ragazzi del Cinema America vogliano: “accompagnare le persone in questo tempo sospeso verso una prospettiva di rinascita culturale e di ripresa della vita sociale e aggregativa”. Quindi appuntamento a luglio quando riapriranno i battenti del Cinema all’aperto targato America: “Ci vediamo in piazza”, concludono i ragazzi che vogliono provare a superare la distanza con l’arte.

