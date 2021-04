Chloé Zhao fa la storia: è la prima donna asiatica a vincere l’Oscar per la miglior regia

Chloé Zhao ha fatto la storia. La regista è la prima donna di origini asiatiche a vincere l’Oscar con il film Nomadland ed è la seconda a ritirare l’ambito premio per la migliore regia agli Academy Awards dopo Kathryn Bigelow, che si portò a casa la statuetta nel 2010 per The Hurt Locker.

Zhao è stata anche la prima donna a ottenere quattro nomination agli Oscar in un solo anno, nelle categorie Miglior montaggio cinematografico, Miglior sceneggiatura adattata, Miglior regista e Miglior film.

“Ultimamente ho pensato parecchio a come si fa ad andare avanti quando le cose si fanno difficili. Quando ero piccola, in Cina, con mio papà recitavamo a memoria delle poesie classiche cinesi completando i versi l’uno dell’altra. Uno di questi diceva che le persone alla nascita sono tutte buone: questa lezione ha avuto un grande impatto su di me che continua ancora adesso. Ed è per questo che dedico il premio a tutti quelli che hanno il coraggio di tener fede alla bontà che hanno dentro sé stessi e a quella che vedono negli altri“, ha detto Chloé Zhao salendo sul palco allestito all’interno della Union Station di Los Angeles per la 93esima edizione degli Oscar.

La regista, 39 anni, è nata in Cina e ha vissuto a Pechino fino all’età di 14 anni, quando è andata in collegio a Londra. Successivamente si è trasferita a Los Angeles dove ha terminato il liceo. Si è laureata in scienze politiche e poi ha frequentato la scuola di cinema alla New York University, dove uno dei suoi insegnanti era il regista Spike Lee. Alla NYU, Zhao ha iniziato a creare il suo stile cinematografico mescolando fiction e documentario.

Nomadland, il film di Chloé Zhao, oltre all’Oscar per la migliore regia, ha vinto anche il Leone d’Oro a Venezia e il premio di Miglior film drammatico alla 78esima edizione dei Golden Globe. Il film offre uno sguardo sulla vita degli americani che vivono e viaggiano abbracciando lo stile di vita nomade. Il cast del film include nomadi della vita reale. Zhao e Frances McDormand, che hanno prodotto e recitato in Nomadland, hanno attraversato il paese per mesi, incontrando i nomadi e includendo le loro esperienze nel film. Grazie a questo film, Frances McDormand ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista. È la terza statuetta della sua carriera.

