Can Yaman torna in Italia e rompe il silenzio sul presunto arresto per droga: “Fake news”

L’attore turco Can Yaman torna in Italia e rompe il silenzio sul presunto arresto per droga che sarebbe avvenuto in Turchia. Nelle ore precedenti, infatti, si era sparsa la notizia secondo la quale l’interprete era stato arrestato a Istanbul durante un’operazione antidroga nella discoteca Ruby di Ortakoy, un quartiere affacciato sul Bosforo sulla sponda europea di Istanbul. Notizia che successivamente è stata smentita dallo stesso Can Yaman, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui vi sono alcune foto che lo ritraggono a Roma, precisamente al Colosseo.

“Tornato a Roma – scrive l’attore – Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”.