Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:17
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Can Yaman torna in Italia e rompe il silenzio sul presunto arresto per droga: “Fake news”

Immagine di copertina
Credit: Can Yaman Instagram

L'attore turco ha postato diverse immagini che lo ritraggono a Roma

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

L’attore turco Can Yaman torna in Italia e rompe il silenzio sul presunto arresto per droga che sarebbe avvenuto in Turchia. Nelle ore precedenti, infatti, si era sparsa la notizia secondo la quale l’interprete era stato arrestato a Istanbul durante un’operazione antidroga nella discoteca Ruby di Ortakoy, un quartiere affacciato sul Bosforo sulla sponda europea di Istanbul. Notizia che successivamente è stata smentita dallo stesso Can Yaman, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui vi sono alcune foto che lo ritraggono a Roma, precisamente al Colosseo.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

“Tornato a Roma – scrive l’attore – Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci e Report
TV / Ascolti tv domenica 11 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Le Iene
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 11 gennaio
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci e Report
TV / Ascolti tv domenica 11 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Le Iene
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 11 gennaio
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 11 gennaio 2026
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Il mio regno per una farfalla: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 11 gennaio 2026, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 10 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Shrek
TV / The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della prima puntata
TV / The Voice Kids 2026: i giudici (giuria) della nuova edizione
Ricerca