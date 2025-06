Attimi di tensione a Porta a Porta, Bruno Vespa perde la pazienza e urla in diretta: “Posso parlare?” | VIDEO

Attimi di tensione a Porta a Porta con il conduttore Bruno Vespa che ha sbottato in diretta, spazientito dalla prolungata discussione tra il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, e Debora Serracchiani, senatrice del Partito Democratico, due tra gli ospiti in studio. I due si stavano confrontando sul decreto legge Sicurezza quando il giornalista è stato costretto ad alzare la voce per riprendere in mano le redini della trasmissione.

Lo scontro tra Cerno e Serracchiani è stato prolungato con Bruno Vespa che ha provato più volte a interrompere i due ospiti per far intervenire la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, in videocollegamento. Il conduttore, quindi, ha urlato: “Scusatemi, vorrei chiedervi il permesso di parlare con l’Onorevole Sardone”. Il giornalista era già stato protagonista di un battibecco con gli autori della trasmissione in occasione di una puntata speciale dedicata ai risultati delle elezioni Europee. Vespa aveva sbottato in diretta contro i suoi autori che evidentemente gli facevano cenno di chiudere la trasmissione. “Basta per favore dobbiamo chiudere. Mi state facendo cenno, vi ho visto! La smettete? Ecco, basta, per favore. Adesso devo chiudere, perché altrimenti questi rompiscatole” aveva affermato il giornalista al termine della puntata.