Bruno Vespa sbotta in diretta contro gli autori di Porta a Porta: “Vi ho visto, la smettete?” | VIDEO

Bruno Vespa sbotta in diretta contro gli autori di Porta a Porta

Bruno Vespa contro gli autori di Porta a Porta: è quanto accaduto durante lo speciale, dedicato ai risultati delle elezioni Europee, andato in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 10 giugno.

Gli ospiti del giornalista stavano discutendo in studio, quando il giornalista, nel tentativo di riprendere le redini della trasmissione e terminiare il programma ha sbottato in diretta contro i suoi autori che evidentemente gli facevano cenno di chiudere: “Basta per favore dobbiamo chiudere. Mi state facendo cenno, vi ho visto! La smettete? Ecco, basta, per favore. Adesso devo chiudere, perché altrimenti questi rompiscatole”.

Un serenissimo Bruno Vespa sbraita contro gli autori di #PortaaPorta. pic.twitter.com/P3zMVZfVhW — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 10, 2024

Una sfuriata che ovviamente non è passata inosservata sul web e che ha attirato le critiche di molti follower, che si sono scagliati contro Bruno Vespa.

“La pensione è la risposta a tutto” si legge tra i commenti. E ancora: “Nemmeno Emilio Fede è mai arrivato a tanto”.