La moglie di Bruce Willis: “Sto preparando le nostre figlie alla morte del loro papà”

Le condizioni di Bruce Willis purtroppo non migliorano: a confermarlo è la moglie dell’attore che da oltre due anni soffre di una forma di demenza frontotemporale. Ospite del programma Good Morning America, Emma Heming ha spiegato che il marito è stato trasferito in una nuova abitazione, che si trova nei pressi della casa dove vive la sua famiglia, dove riceve cure specialistiche 24 ore su 24: “Ora so che Bruce riceve le migliori cure, il 100% del tempo”. Heming ha spiegato che “Bruce ha bisogno di un’assistenza costante, che purtroppo non è più compatibile con la vita quotidiana insieme alle nostre figlie”.

La donna ha appena pubblicato un libro, dal titolo The Unexpected Journey, in cui racconta le difficoltà quotidiane nel ruolo di caregiver. Nel volume si parla anche della difficile decisione di separare le loro figlie dal padre: “Voglio dare un po’ di spazio alle nostre bambine e allo stesso tempo prepararle, per quanto possibile, alla morte del loro padre”. “So che può sembrare cupo e sconvolgente” ammette Heming, ma “è la cruda verità del mondo in cui mi trovo a navigare, cercando di proteggere le nostre figlie nel miglior modo possibile”. Nei giorni scorsi era stata l’ex moglie di Bruce Willis, l’attrice Demi Moore, a parlare delle difficili condizioni in cui versa l’ex marito: “È difficile vedere qualcuno che era così vibrante, forte e determinato trasformarsi in altre parti di sé”.