Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Cinema

La moglie di Bruce Willis: “Sto preparando le nostre figlie alla morte del loro papà”

Immagine di copertina

Le parole di Emma Heming: "Bruce ha bisogno di un'assistenza costante"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Le condizioni di Bruce Willis purtroppo non migliorano: a confermarlo è la moglie dell’attore che da oltre due anni soffre di una forma di demenza frontotemporale. Ospite del programma Good Morning America, Emma Heming ha spiegato che il marito è stato trasferito in una nuova abitazione, che si trova nei pressi della casa dove vive la sua famiglia, dove riceve cure specialistiche 24 ore su 24: “Ora so che Bruce riceve le migliori cure, il 100% del tempo”. Heming ha spiegato che “Bruce ha bisogno di un’assistenza costante, che purtroppo non è più compatibile con la vita quotidiana insieme alle nostre figlie”.

La donna ha appena pubblicato un libro, dal titolo The Unexpected Journey, in cui racconta le difficoltà quotidiane nel ruolo di caregiver. Nel volume si parla anche della difficile decisione di separare le loro figlie dal padre: “Voglio dare un po’ di spazio alle nostre bambine e allo stesso tempo prepararle, per quanto possibile, alla morte del loro padre”. “So che può sembrare cupo e sconvolgente” ammette Heming, ma “è la cruda verità del mondo in cui mi trovo a navigare, cercando di proteggere le nostre figlie nel miglior modo possibile”. Nei giorni scorsi era stata l’ex moglie di Bruce Willis, l’attrice Demi Moore, a parlare delle difficili condizioni in cui versa l’ex marito: “È difficile vedere qualcuno che era così vibrante, forte e determinato trasformarsi in altre parti di sé”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / Demi Moore parla di Bruce Willis: “È difficile vedere qualcuno che era così forte e determinato trasformarsi”
Cinema / Carlo Verdone e l'appello pro-Palestina: "Mi hanno messo in mezzo"
Cinema / Selvaggia Lucarelli critica Emanuela Fanelli: "Non parla di Gaza per paura di perdere il lavoro"
Ti potrebbe interessare
Cinema / Demi Moore parla di Bruce Willis: “È difficile vedere qualcuno che era così forte e determinato trasformarsi”
Cinema / Carlo Verdone e l'appello pro-Palestina: "Mi hanno messo in mezzo"
Cinema / Selvaggia Lucarelli critica Emanuela Fanelli: "Non parla di Gaza per paura di perdere il lavoro"
Cinema / Jerry Calà: "I giovani di oggi? Più libidine per la vodka che per le ragazze"
Cinema / Raoul Bova diserta la premiazione: “Era già stato pagato, è stato scorretto”
Cinema / È morto l’attore Terence Stamp, il generale Zod nel Superman di Christopher Reeve
Cinema / Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria
Cinema / Eva Henger: "Mi ricordano tutti per i porno? È un limite degli altri, non mio"
Cinema / Compositore italiano denuncia “La La Land” per plagio: “Colonna sonora identica al mio brano”
Cinema / Michele Morrone: “Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero”
Ricerca