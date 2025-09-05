Icona app
Home » Spettacoli
Cinema

Demi Moore parla di Bruce Willis: “È difficile vedere qualcuno che era così forte e determinato trasformarsi”

L'attrice parla delle condizioni di salute del suo ex marito

di Niccolò Di Francesco
Demi Moore torna a parlare delle condizioni di salute del suo ex marito Bruce Willis, l’attore che da oltre due anni soffre di una forma di demenza frontotemporale. In una commovente intervista a The Oprah Podcast, l’interprete ha definito “difficile” assistere alla trasformazione di una persona così “vibrante, forte e determinata” in un’altra versione di sé stessa. Demi Moore, poi, ha speso parole di stima e affretto nei confronti di Emma Heming Willis, attuale moglie di Bruce Willis: “Provo tanta compassione per Emma. Essendo una giovane donna, nessuno avrebbe potuto prevedere dove sarebbe andata a finire e penso davvero che abbia fatto un lavoro magistrale”.

“Non esiste una guida su come affrontare questa situazione e, ovviamente, essere l’ex moglie, anche se la nostra famiglia è molto unita, è una posizione interessante – ha dichiarato ancora l’attrice – È difficile vedere qualcuno che era così vibrante, forte e determinato trasformarsi in altre parti di sé. Ma sai, la mia prospettiva è questa: è fondamentale accettarli per come sono. Non aspettarti che debbano essere chi erano o chi vorresti che fossero, e quando lo fai, trovo che ci sia una dolcezza incredibile e qualcosa di tenero e amorevole. Se ti proietti su dove sta andando, crei solo ansia. Se ripensi a dov’era e a cosa hai perso, crei solo ansia e dolore. Quando rimani presente, c’è così tanto, e c’è ancora così tanto di lui lì. E potrebbe non essere sempre in grado di esprimersi, ma è bellissimo, date le circostanze”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
