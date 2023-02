Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale: l’annuncio della famiglia

A poco meno di un anno dal suo ritiro dalle scene a causa di una diagnosi di afasia, arriva un altro drammatico aggiornamento sulle condizioni di salute di Bruce Willis: a comunicarlo per conto della famiglia è l’ex moglie Demi Moore, secondo la quale l’attore soffre di demenza frontotemporale.

“Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia nella primavera del 2022 – ha scritto Demi Moore sul suo profilo Instagram – le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale. Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

“La crudele malattia può colpire chiunque e ad oggi non esistono cure” si legge ancora in una nota pubblicata dalla famiglia sul sito dell’associazione statunitense che si occupa di casi di demenza frontotemporale.

“Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca”.

Il 30 marzo 2022 era sempre stata Demi Moore, con un post condiviso da tutta la famiglia di Bruce Willis, a comunicare che all’ex marito era stata diagnosticata l’afasia, che aveva costretto l’attore ad allontanarsi “dalla carriera che ha significato così tanto per lui”.

“Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, la vostra compassione e il vostro supporto. Lo stiamo attraversando come famiglia unita e volevamo coinvolgere i suoi fan, perché sappiamo quanto sia importante per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, ‘Vivitela’ e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo” si leggeva nel messaggio firmato “Emma, ​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn”.