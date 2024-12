Tapiro d’Oro a Bobo Vieri: “Elisabetta Canalis? È vero, una volta mi ha sputato e dato una testata” | VIDEO

Tapiro d’Oro a Bobo Vieri: “Elisabetta Canalis? Mi ha dato una testata”

Christian Vieri ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia per le recenti dichiarazioni della sua ex Elisabetta Canalis che aveva ammesso di averlo picchiato in un periodo in cui la loro relazione attraversava degli alti e bassi.

Intercettato da Valerio Staffelli, l’ex calciatore ha dichiarato: “È vero che una volta da Elisabetta le ho prese: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che ancora non faceva kick boxing”.

“Anche la storia della scritta ‘figlio di…’ sulla macchina è vera. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla” ha aggiunto l’ex centravanti dell’Inter.

Ospite di Belve, infatti, Elisabetta Canalis aveva parlato tra le altre cose della sua relazione con Bobo Vieri definita “tossica”: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”.