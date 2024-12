Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto rompe il silenzio

Guillermo Mariotto rompe il silenzio e chiarisce il giallo relativo alla sua improvvisa assenza durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 30 novembre.

Dopo l’esibizione di Amanda Lear, ospite del programma come “ballerina per una notte”, lo stilista si è alzato e ha abbandonato lo studio senza dare spiegazioni.

La stessa conduttrice Milly Carlucci, spiazzata, ha affermato durante la diretta: “Guillermo Mariotto si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo. Forse si è sentito poco bene ma non siamo riusciti a capire che cosa è successo”.

Ora è lo stesso stilista a chiarire quanto accaduto. In un’intervista all’Adnkronos, infatti, Mariotto ha chiarito: “Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo e il lavoro di sei mesi”.

“Non ho mai fatto un’assenza in TV, neanche con la febbre. Mai inviato cartonati, come avevano fatto alcuni giurati in passato” ha aggiunto il giurato.

Guillermo Mariotto, poi, ha rivelato di aver avuto uno scambio con il capo autore della trasmissione, Giancarlo De Andreis: “Gli ho inviato una canzone di Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore. Lui mi ha risposto con un brano di Renato Zero, La pace sia con te“.

Lo stilista, infine, ha assicurato la sua partecipazione alla trasmissione, Milly Carlucci permettendo: “Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei”.