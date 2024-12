Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto abbandona il programma

Giallo durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 30 novembre, con Guillermo Mariotto che ha abbandonato improvvisamente la trasmissione senza alcuna spiegazione.

Dopo l’esibizione di Amanda Lear, ospite del programma come “ballerina per una notte”, Guillermo Mariotto si è alzato e ha abbandonato lo studio senza dare spiegazioni.

La stessa conduttrice Milly Carlucci, spiazzata, ha affermato durante la diretta: “Guillermo Mariotto si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo. Forse si è sentito poco bene ma non siamo riusciti a capire che cosa è successo”.

E’ LA PRIMA VOLTA CHE IN 20 ANNI DI #BallandoConLeStelle: IL SOSTITUTO DI UN BALLERINO SI INFORTUNA, UNA COPPIA AL RIPESCAGGIO SI RITIRA, IL SOSTITUTO DEL SOSTITUTO DEL BALLERINO E’ IL BALLERINO RITIRATO AL RIPESCAGGIO, MARIOTTO SCAPPA DALL’AUDITORIUM.pic.twitter.com/yMy4aPojEF — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) November 30, 2024

Successivamente è stato l’ufficio stampa di Gattinoni, maison di cui Mariotto è direttore creativo, a chiarire quanto accaduto in un comunicato stampa ripreso da Il Messaggero: “Mariotto si è assentato perché non si è sentito bene, a causa dello stress derivante dai numerosi impegni di questo periodo come stilista”.