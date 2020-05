Chi è Anna Ferzetti, la moglie di Pierfrancesco Favino

Chi è la moglie di Pierfrancesco Favino? Non tutti sanno che si tratta di Anna Ferzetti, sua collega e attrice molto amata dal pubblico. I due, nonostante la differenza d’età sono molto innamorati e hanno due figlie. Ma chi è Anna Ferzetti? Scopriamo insieme la sua carriera e la sua biografia.

Figlia d’arte, il padre, Gabriele Ferzetti, è un celebre attore. Sin da piccola l’attuale moglie di Pierfrancesco Favino sviluppa così una grande passione per la recitazione. Anna, classe 1982, è nata a Roma. Dopo aver frequentato una scuola tedesca per due anni, si trasferisce a Londra con la madre. Negli anni seguenti torna a Roma, dove vive tuttora, e inizia a studiare recitazione.

Tutto quello che c’è da sapere su Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, sua moglie, hanno due splendide figlie: Lea e Greta. Secondo le voci di gossip più accreditate, i due attori si sono conosciuti a casa di amici dove sarebbe emersa la loro passione comune per il ballo. Anna avrebbe invitato l’attuale marito a ballare e la performance non sarebbe stata delle migliori: Pierfrancesco Favino avrebbe infatti calpestato malamente i piedi di Anna. Ballerino di talento o meno, pare proprio che Pierfrancesco quella sera abbia fatto centro visto che i due, da oltre quindici anni, vivono una fantastica storia d’amore.

In realtà Anna e Pierfrancesco, pur chiamandosi marito e moglie ed essendo molto legati, non si sono mai sposati ufficialmente. Neppure la differenza d’età è mai stata un problema, visto che lui è di 13 anni più grande. Il loro segreto? “Ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ritrovarsi – ha confidato l’attrice -. Credo sia fondamentale mantenere i propri spazi, oltre al lavoro e alla famiglia. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza. Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita”.

La loro prima figlia, Greta, è nata nel 2006, mentre nel 2012 è nata Lea. In generale Anna Ferzetti è molto riservata in merito alla sua vita privata e non ama condividere molti dettagli sui social. Ma qual è la carriera della moglie di Pierfrancesco Favino? L’attrice ha esordito a teatro, ma in poco tempo è sbarcata sul piccolo schermo. Ha recitato in diverse fiction di grande successo, come “Una mamma imperfetta” e “Rocco Schiavone”. Al cinema ha partecipato a “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini e “Terapia di coppia per amanti” di Diego De Silva. Nel 2019 è stata scelta per condurre il “Prima Festival”, fascia quotidiana dedicata alle ultime novità sul Festival di Sanremo, al fianco di Simone Montedoro. Su Instagram Anna Ferzetti è seguita da oltre 15mila persone.

Potrebbero interessarti Ambra Angiolini: carriera, vita privata, marito e compagno conduttrice Concerto Primo Maggio Concerto primo maggio 2020 in tv e live streaming: dove vederlo Concerto primo maggio 2020: i cantanti e gli artisti sul palco