Amadeus: “A Sanremo Fedez ha sbagliato. Morgan? Con me ha chiuso”

Dalle cinque edizioni di Sanremo alla lite tra Fedez e Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston fino all’approdo sul Nove: Amadeus si racconta in occasione dell’uscita del suo libro Ama. La mia storia, i miei Sanremo, come il palcoscenico mi ha cambiato la vita.

Intervistato dal magazine Chi, il conduttore parla delle difficoltà incontrate nella sua nuova avventura televisiva: “Immaginavo che ci potesse essere una difficoltà, ma è sbagliato fare paragoni: quando tocchi il 7% con La Corrida vale il 20% su Canale 5 o Raiuno. Nel 2025 vorrei proporre qualcosa di nuovo”.

Sulle cinque edizioni del Festival di Sanremo, invece, dichiara: “La gioia più grande è aver portato numeri importanti nella musica e nella discografia e aver lanciato nuovi talenti”.

“Tutto è legato ai risultati, ai numeri. Per un punto in più o in meno di share si parla di flop. C’è una tale velocità che oggi un cantante non ha tempo per riflettere. Ho fatto in modo che i giovani che venivano a Sanremo avessero la totale liberà di espressione. Dicevo loro: ‘Non vi preoccupate di quello che dicono, nel bene e nel male sono io il responsabile’. La cosa peggiore è lavarsene le mani, non l’ho mai fatto” aggiunge il presentatore.

Amadeus, poi, rivela di aver contattato Chiara Ferragni ancora prima che effettivamente vi partecipasse: “Chiara è stata la prima alla quale ho chiesto di venire a Sanremo. Ha declinato dicendo delle cose giuste: non mi conosceva, non sapeva che tipo di Sanremo sarebbe stato, era legata al mondo web, lontano dalla televisione”.

Il conduttore, poi, rinnovò l’invito quando il marito Fedez partecipò al Festival in veste di concorrente insieme a Francesca Michelin: “Mi disse: ‘Grazie, ma è una cosa bellissima per Federico ed è giusto che si goda il suo Sanremo’. L’ho trovato molto bello, se fosse venuta a Sanremo le attenzioni sarebbero state sulla coppia”.

Due anni dopo, invece, Ferragni fu protagonista del Festival ma anche della lite con Fedez: “Se mi avessero chiesto un consiglio, ma nessuno me lo ha chiesto, avrei detto a Fedez di fare la stessa cosa che sua moglie aveva fatto con lui. Ma voglio molto bene a Federico e, come si dice, ‘fra moglie e marito non mettere il dito'”.

Il presentatore spiega anche perché ha deciso di lasciare Sanremo dopo cinque edizioni: “Mi sembrava già impensabile essere riuscito a fare lo stesso numero di Festival consecutivi di due mostri sacri come Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Avevo deciso che dovesse essere l’ultimo. Per fare Sanremo ci vogliono le condizioni ideali, e sentivo che qualcosa stava cambiando”.

La kermesse gli ha anche fatto capire chi fosse amico e chi no: “Nello spettacolo sono tutti vicini, ma non è per niente così. Ci sono cantanti che non ho preso a Sanremo, che ancora oggi mi scrivono e altri che, invece, non mi salutano più”.

Un esempio è quello di Morgan, che lui ha voluto “il primo anno come giudice di Ama Sanremo contro la volontà di tutti. E lui fu bravissimo, disponibile, generoso. Poi venne in gara con Bugo, accadde quello che sappiamo e l’anno dopo Bugo mi presentò una canzone che mi piaceva e lo presi. Morgan mi mandò 4 brani, dicendomi di sceglierne uno e, dopo averli ascoltati, gli dissi che nessuno di questi era adatto a quello che avevo in mente”.

“Da quel momento mi ha fatto una guerra spietata. Non puoi essere amico se chiedi una cosa e diventare nemico se non la ottieni. Mi dispiace, perché continuo a pensare che abbia grandissime capacità, ma con me ha chiuso. E ci sono rimasto male” conclude Amadeus.