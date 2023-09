Chiara Ferragni e Fedez, la verità sulla lite a Sanremo: “Non possiamo portarlo da nessuna parte, mi ha tradita”

Chiara Ferragni e Fedez, la verità sulla lite a Sanremo

Dopo mesi di rumors, indiscrezioni e sospetti è finalmente arrivata la verità su quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023 tra Fedez e Chiara Ferragni.

A svelarla è la puntata speciale dei The Ferragnez, disponibile dalla mezzanotte di oggi, giovedì 14 settembre 2023, su Amazon Prime.

Nella prima parte del programma – di seguito vi sono spoiler – viene raccontata la preparazione, ma anche l’emozione e la paura di non farcela, di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo.

La prima serata fila liscia, mentre nell’ultima accade l’impensabile. Fedez viene portato sul palco da Rosa Chemical con i due che si scambiano un bacio appassionato in diretta tv.

Fedez, quindi, raggiunge Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston. Lei lo riprende: “Ma l’hai limonato?”. “Mi ha messo lui la lingua in bocca”, risponde il cantante. “Menomale che non dovevi fare niente”. Amadeus prova a sdrammatizzare ridendo. “Mi spiace”, aggiunge Fedez. “Ti avevo detto di non far casini…”. “Puoi non arrabbiarti con me?” replica il rapper.

L’influencer torna nei camerini arrabbiata: “Che due co*oni, non lo possiamo portare da nessuna parte proprio”.

“Ero molto agitata per quello che lui avrebbe potuto fare – spiega la Ferragni in un video – gli avevo chiesto di poter essere lì solo per me, senza fare qualcosa che potesse mettermi in difficoltà. Doveva solo applaudirmi come ho fatto io in tante occasioni. Mi aveva detto di sì e non è stato così”.

“Lui da artista può fare quello che vuole, io rispetterò sempre la sua volontà, ma come compagno volevo il suo supporto. Chi doveva tranquillizzarmi, mi ha messo un po’ paura. Ero triste, arrabbiata, delusa. Tutti mi hanno dato amore e supporto e lui invece in quel momento non l’ha fatto. È stato molto difficile” aggiunge l’influencer sottolineando che “è stato difficile tornare su quel palco senza tremare”.

Il Festival finisce e i familiari e gli amici raggiungono Chiara Ferragni nel camerino. C’è anche Fedez, in disparte, che decide di andarsene: “Io vi saluto ragazzi, buona serata”.

Lei le chiede di restare, ma Fedez insiste. “Lui si è reso conto di quanto ero scioccata e arrabbiata ma è stato l’unico che non è riuscito a starmi vicino. Ci sono tante cose che potrebbe fare per sistemare le cose però deve partire da lui” afferma Chiara Ferragni. L’episodio, dunque, si conclude con i due che, tornati a Milano, si chiariscono.