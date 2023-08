La verità sui Ferragnez su quello che è successo a Sanremo

La verità e nient’altro che la verità: è quello che promette di rivelare la puntata speciale di The Ferragnez su quanto accaduto durante il Festival di Sanremo 2023.

“Ecco il trailer della puntata che in molti aspettavate ‘The Ferragnez: Sanremo Special’. Probabilmente è una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare. La puntata esce il 14 settembre su Prime Video”: ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram postando il trailer dell’appuntamento speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nel filmato si vede Chiara Ferragni preoccupata per l’impegno nella kermsse musicale, mentre Fedez sembra avere una premonizione: “Guarda, l’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io”. E ancora: “Io non sono proprio un facilitatore di tranquillità”.

Poi, subito dopo l’ormai famoso bacio che Fedez e Rosa Chemical si sono scambiati sul palco dell’Ariston e il disappunto dell’influencer.

“Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi” dichiara Chiara Ferragni con Fedez che rivela: “Non ero completamente lucido”.

Poi, viene di nuovo inquadrata l’influencer che quasi in lacrime afferma: “Sapeva quanto ci tenevo. Gli avevo chiesto di essere lì solo come spettatore, per una volta”.