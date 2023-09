The Ferragnez Sanremo Special streaming e diretta tv: dove vedere la puntata sulla lite

Dove vedere in diretta tv e in streaming The Ferragnez Sanremo Special, la puntata speciale della serie dei Ferragnez dedicata al caso Sanremo, con il mitico litigio dietro le quinte tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio tra Rosa Chemical e il cantante sul palco dell’Ariston? Ve lo diciamo subito: la serie, e quindi anche questa puntata speciale, sono disponibili in esclusiva su Amazon Prime Video. Dovete quindi avere un abbonamento a Prime per seguire The Ferragnez.

In tv

La serie non viene trasmessa su un canale lineare del digitale terrestre né su Sky, ma solo in streaming su Prime Video.

The Ferragnez Sanremo Special streaming live

Come detto, bisogna avere un abbonamento a Prime Video, la piattaforma di Amazon. L’episodio special su Sanremo esce oggi, 14 settembre 2023.

Anticipazioni

Ma di cosa parla? L’obiettivo della puntata è quella di raccontare l’esperienza di Chiara Ferragni come co-conduttrice di due serate del Festival. Ma dopo quanto successo dopo Sanremo, con l’allontanamento dai social e le tante indiscrezioni su una frattura nella coppia, l’attenzione si è spostata su queste dinamiche. Nella puntata di The Ferragnez: Sanremo Special si scopre che Chiara Ferragni aveva paura di quello che Fedez potesse fare.

Una paura evidentemente fondata. “Ero agitata – dice nella puntata speciale su Prime Video Chiara Ferragni – soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che potesse destabilizzare anche me. Gli ho chiesto di essere lì per me, senza fare nulla che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di si e poi non è stato così. “Doveva tranquillizzarmi invece mi ha messo ancora più paura”.

Fedez in quei giorni ha finito per rubare la scena alla moglie, fino al bacio di Rosa Chemical che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Mi ha limonato lui” la reazione immediata di Fedez, Chiara Ferragni prima risponde con un “Meno male che non dovevi fare niente”, poi aggiunge “Non lo possiamo portare da nessuna parte”. Alle telecamere di The Ferragnez a mente fredda, ha poi spiegato “Non penso abbia capito quanto ci sia rimasta male, quanto sia stata una cosa scioccante. E ci sono rimasta doppiamente male perché ne aveva parlato a Muschio Selvaggio”. Infatti prima dell’esibizione Fedez aveva detto al collega “vieni a salutarmi mentre canti”.

Nell’analisi poi fatta a favore di telecamere un mese dopo Fedez ammette che in quei giorni “non ero in bollo, ero fuori di me, ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera.” Chiara Ferragni gli risponde: “Mi sono sentita tradita nella fiducia che ti avevo dato” ma sottolinea come non se la sia presa per il bacio ma “Per una volta ti avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer”. Lui chiede scusa sottolineando come “le cose che mi sono successe non sono semplici (in riferimento alla malattia, ndr)”, ma in fondo sapeva che sarebbe andata così visto che in precedenza aveva detto “l’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io”.