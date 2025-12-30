Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, la dura reazione di Fabrizio Corona: “Sa i segreti dei Berlusconi, non lo licenzieranno” | VIDEO

L'ex paparazzo ha commentato la decisione del conduttore

di Niccolò Di Francesco
Non è tardata ad arrivare la reazione di Fabrizio Corona alla notizia della decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset dopo le rilevazioni fatte proprio dall’ex paparazzo. In un video pubblicato sui suoi canali social, Corona ha dichiarato: “Che strano Paese l’Italia, che quando suona un allarme non vanno a vedere se c’è qualcuno in casa ma corrono a spegnere l’allarme. E sapete perché? Perché l’allarme sono io”. L’ex paparazzo, poi, reagisce duramente alla nota diffusa dai legali del conduttore in cui Signorini viene definito un “professionista”: “Professionista del c***o… Come vi prendono per il c**o”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da FALSISSIMO (@falsissimo.it)

“Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto perché sono io, perché ho i miei precedenti. E che tutte le chat, tutte le prove, tutti i documenti me li sono inventati. Si devono vergognare. Continuano a prendervi per il c**o pensando che siete tutti degli incapaci, che vi possano dare in pasto tutto quello che vogliono perché comandano loro. Ho tante di quelle chat ancora da farvi leggere, ho tante di quelle prove, ho tanti di quei documenti che vi faranno tremare”.

L’ex paparazzo, poi, promette altre rivelazioni: “Li metterò ancora di più di fronte allo specchio, di fronte alla verità, perché ho centinaia e centinaia di ragazzi che mi hanno scritto e che mi hanno fatto vedere le chat, dove all’interno delle chat Alfonso Signorini propone rapporti sessuali in cambio di favori televisivi”. Fabrizio Corona, infine, attacca Mediaset: “Non lo licenza come avrebbe dovuto fare. Lo fa sospendere perché gli vuole stare vicino, perché deve tutelare l’azienda in Borsa. Perché quello che dicono non è vero: il codice etico che io ho citato all’interno della trasmissione lo hanno rispettato col cazzo”. Secondo l’ex paparazzo, Signorini non verrebbe licenziato da Mediaset perché il conduttore “custodisce i segreti di Pier Silvio e Marina Berlusconi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca