Oggi, martedì 16 giugno, al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma è in programma la terza giornata degli Stati generali, voluti dal premier Giuseppe Conte per stabilire le misure più efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi generata in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. La terza giornata di incontri vedrà protagoniste imprese, cooperative e banche. Si inizia alle 9,30 con Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Cna. Successivamente interverranno Unioncamere, Federdistribuzione, Federterziario, Cncc e Assoeventi, mentre nel pomeriggio, dopo una pausa, sarà la volta delle Alleanza delle cooperative italiane e UeCoop e infine di Abi, Ania, Assogestioni e Federcasse.

Stati generali: cosa è successo ieri nel secondo giorno di incontri

Il secondo giorno di incontri degli Stati generali ha visto protagonista, tra gli altri, il manager Vittorio Colao, a capo della task force che ha stilato un piano di rilancio per il Paese, e i rappresentanti dei sindacati di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cisal, Confsal. Proprio ai sindacati, Giuseppe Conte ha annunciato l’intenzione del governo di prorogare la cassa integrazione di altre 4 settimane. Una misura che non ha del tutto soddisfatto i sindacati, i quali hanno chiesto al premier lo stop dei licenziamenti per tutto il 2020.

Nel corso della conferenza stampa che il presidente del Consiglio ha tenuto in serata con i giornalisti, poi, Conte ha dichiarato che il governo ha intenzione di riformare la cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali, escludendo, inoltre, la possibilità di introdurre una patrimoniale. Il premier, inoltre, ha anche affrontato il tema riguardante il suo futuro affermando: “Io ho iniziato questa esperienza avendo un’altra occupazione. Ho un’occupazione. Non pensavo di avere l’onore di compiere questo servizio. Lo dico a tutti coloro che elaborano sondaggi inserendo la figura di Conte tra le domande con cui tutti i cittadini vengono chiamati a rispondere. Se terminerò questo servizio sarò contentissimo”.

