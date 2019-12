Sardine, arriva l’invito del premier Conte: “Quando e se lo vorranno, pronto a incontrarle”

Le Sardine “fanno molta simpatia” al premier Conte. Senza tentare di mettere “cappelli” sul movimento nato a Bologna, “quando e se lo vorranno, troveranno un presidente del Consiglio molto disponibile a incontrarli, a confrontarsi con loro, a parlare e a discutere”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa al termine del Consiglio Europeo, a Bruxelles.

Mentre le Sardine si preparano alla manifestazione di oggi a Roma a un mese dalla nascita, il movimento ottiene l’endorsement del premier Giuseppe Conte. “È un movimento che mi procura simpatia, c’è voglia di partecipazione, non vedo perché dovremmo essere preoccupati da queste manifestazioni di cui colgo tutta la positività”, ha detto il presidente del Consiglio.

Oggi, sabato 14 dicembre 2019, alle ore 15 le sardine scendono in piazza a Roma al grido di “Roma non si Lega”. Il primo meeting nazionale del non-partito liquido, “una festa contro l’odio e per i valori antifascisti e costituzionali”, secondo gli organizzatori, alla quale sono attese decine di migliaia di persone. Con sit-in organizzati nelle piazze di mezzo mondo.

L’obiettivo è ambizioso, ma nelle ultime settimane l’ambizione ha sempre ripagato le Sardine. Impavide, dopo Bologna hanno riempito le strade di Napoli, Perugia, Ferrara, Milano e molte altre città.

A un mese esatto dalla loro nascita, oggi a Roma, dalle 15 alle 19, sfileranno con uno striscione lungo 40 metri su cui i volontari hanno disegnato una sardina gigante.

