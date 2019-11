Sardine crisi sinistra: perché il successo delle sardine non è una buona notizia per la sinistra, ormai capace di radunarsi solo “contro” e mai “per” qualcosa

Da alcuni giorni le cronache politiche italiane hanno un nuovo protagonista: il popolo delle sardine anti-Salvini. Dall’Emilia-Romagna sembra partita la riscossa di quella parte di elettori che rifiuta con fermezza le idee della Lega e del suo Capitano. Il successo crescente di questo fenomeno, però, non è una buona notizia per la sinistra. Al contrario, le piazze piene di sardine contro la destra ultra-conservatrice rivelano il dramma di una una parte politica, la sinistra appunto, ormai capace di radunarsi solo quando c’è da issare le barricate “contro” qualcuno o qualcosa e totalmente assente quando si tratta di formulare una proposta politica alternativa.

Chiariamo subito un punto: quando un gruppo più o meno nutrito di persone si ritrova in piazza per manifestare la propria idea politica (qualunque idea, purché nei limiti della civile convivenza) è comunque una buona notizia. La partecipazione è il vero sale della democrazia. Ed è pienamente legittimo manifestare “contro” e non per forza “per”: è giustissimo manifestare contro una guerra, contro dei licenziamenti, contro un governo che non ci piace e persino contro un solo politico che non ci piace (come nel caso di Salvini).

Il problema non è che le sardine manifestano “contro”, assolutamente no. Il problema non sono affatto le sardine. Il problema è la sinistra, la assoluta mancanza della sinistra, la totale incapacità dei partiti della sinistra di radunare il proprio popolo in nome di una comune visione del mondo.

Le sardine fanno benissimo a manifestare contro Salvini, se lo credono. E il loro successo dimostra che in Italia c’è ancora tanta voglia di partecipazione “da sinistra”. Il problema è che oggi questa voglia di partecipazione non si traduce in un’alternativa politica. Le sardine sanno dire solo “No Salvini”, ma non sanno dire cosa vogliono. E la colpa non è loro, ma dei partiti di sinistra che – da decenni – hanno smesso di svolgere la loro funzione di guida politico-culturale.

Qualche settimana fa Salvini, Meloni e Berlusconi hanno riempito piazza San Giovanni a Roma: in quell’occasione – e in molte altre in questi ultimi anni – il centrodestra ha radunato il suo popolo proponendo una visione del mondo molto chiara. Possono piacere o meno, ma le idee degli ultra-conservatori sono molto precise. Lega e Fratelli d’Italia (Forza Italia è un caso a parte) vogliono: governo forte, porti chiusi, tasse basse, famiglia tradizionale e grandi opere.

Quanto tempo è che la sinistra non riesce a riempire davvero una piazza per lanciare una proposta politica chiara?

Il fianco scoperto è stato facilmente individuato da Salvini, che infatti ha subito affondato il colpo dicendosi pronto a incontrare le sardine per chiedere quale sia la loro proposta.

La sinistra oggi è disorientata, ha perso la bussola, incapace di dare risposte ai bisogni e alle paure delle fasce più povere del paese. Ha dimenticato per anni i precari, i poveri e le periferie e adesso non sa più riconnettersi a quel mondo. Qual è il programma del Pd sull’immigrazione? Quali proposte ha Zingaretti per contrastare la precarietà? E per l’ex Ilva di Taranto, che si fa?

Delrio e Fratoianni vogliono i porti aperti, ma Minniti e Lamorgese di fatto li chiudono. Renzi e Poletti fanno il Jobs Act, Bersani e D’Alema vogliono abolirlo. Sulle grandi opere c’è la sinistra No Tav e la sinistra Sì Tav. La sinistra è confusa, non sa chi è e cosa vuole. Salvini invece lo sa benissimo.

Il popolo delle sardine, insomma, ci dice che la sinistra ha ancora un popolo, ma quel popolo non ha più la sua sinistra.

