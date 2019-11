Salvini: “Vado in piazza con le sardine, sono curioso di sapere qual è la proposta”

Matteo Salvini sarà in piazza con le sardine a Rimini. “A Modena ho preferito le aziende alle sardine: con tutto il rispetto delle sardine ci sono più problemi in aziende in difficoltà, che in piazza. Sardine a Rimini? La prossima volta ci vado anche io in piazza con loro”, ha detto il leader della Lega, impegnato nella campagna elettorale per le elezioni in Emilia Romagna, del prossimo 26 gennaio.

“Io vado a proporre perché queste sono piazze contro, io vengo a Rimini per, vado a Firenze per, sono stato a Modena per. Le piazze contro – ha concluso Salvini – sono rispettabili e sono curioso di sapere qual è la proposta”, ha detto Matteo Salvini parlando con i giornalisti.

A Rimini domenica 24 novembre Salvini inaugurerà la nuova sede della Lega e le sardine scenderanno nuovamente in piazza, dopo Bologna e Modena.

Leggi anche:

Le sardine invadono le piazze di tutta Italia: chi sono e perché si chiamano così

“Ho visto le sardine di Bologna e ho deciso di fare lo stesso a Modena: in piazza contro l’odio di Salvini”

Migliaia di Sardine a Modena intonano Bella Ciao: il video è incredibile

Potrebbero interessarti "Non è vero che ho invitato Salvini a suicidarsi, la Rai mi ha sospeso solo perché ho espresso un'opinione" Cannabis legale e regolarizzazione degli immigrati: la contro-manovra di +Europa Nessuno tocchi le sardine: il loro "No" può salvare la sinistra in Italia (di L. Telese)

Nessuno tocchi le sardine: il loro “No” può salvare la sinistra in Italia

Bologna, l’organizzatore delle sardine a TPI: “15mila persone più forti di Salvini”