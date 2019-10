Sabato 19 ottobre in piazza San Giovanni in Laterano a Roma è andato in scena il raduno della coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d’Italia e Salvini (qui il racconto della giornata). Nei loro interventi sul palco i leader dei tre partiti, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, si sono impegnati a unire le forze per rovesciare il Governo giallorosso, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali. Di seguito alcune foto della manifestazione.

Annamaria Bernini a TPI: “È la piazza del centrodestra unito” | VIDEO

Attilio Fontana: “Il centrodestra è più unito che mai” | VIDEO

Gad Lerner contestato alla manifestazione della Lega a Roma: le foto di TPI

Oggi la sinistra ha perso le sue piazze (di L. Tomasetta)

A furia di rincorrere Salvini, Silvio Berlusconi ha ucciso Forza Italia (di C. Matteini)

