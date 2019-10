Manifestazione Salvini a Roma, Attilio Fontana: “Il centrodestra è più unito che mai”

“Questo è un centrodestra unito, un centrodestra che vincerà le elezioni”: così il presidente leghista della Regione Lombardia Attilio Fontana ai microfoni di TPI, a margine della manifestazione del centrodestra che si tiene oggi sabato 19 ottobre a Piazza San Giovanni a Roma.

“Stiamo ricompattando quello che era già unito in questo paese”, dichiara Fontana. Che poi scherza: “Non vado più a votare”.

Intanto, nella Regione Lombardia si parla di olimpiadi. Una legge speciale per le Olimpiadi Invernali del 2026 e la velocizzazione delle infrastrutture individuate come fondamentali per il successo dell’evento: sono queste le due richieste inviate dalla Lega e dalla Giunta regionale lombarda al Governo targato Movimento 5 Stelle-Pd.

Richieste nelle quali la dimensione partitica si sovrappone a quella istituzionale: infatti alla riunione hanno partecipato solo gli assessori regionali leghisti, oltre al governatore Attilio Fontana, e, sul fronte partitico, Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, e Massimo Garavaglia, ex viceministro all’Economia.

Leggi anche:

> Manifestazione Lega Roma oggi sabato 19 ottobre 2019: la diretta live

Potrebbero interessarti Gad Lerner contestato alla manifestazione della Lega a Roma: le foto di TPI Leopolda 2019, ministra Bellanova a TPI: “Italia Viva vuole aiutare il governo, non farlo cadere” Roma, la Raggi risponde a Salvini: “Dimissioni? Si dimetta lui. È ossessionato”