Manifestazione Lega Roma oggi sabato 19 ottobre 2019: la diretta live

Oggi, sabato 19 ottobre 2019, alle ore 15 a Roma è in programma l’attesa manifestazione della Lega in piazza San Giovanni. Alla protesta, indetta dal Carroccio contro le politiche del governo Conte bis e il cui hashtag ufficiale è “Orgoglio italiano”, partecipano anche Fratelli d’Italia e Forza Italia, i cui leader, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, sono attesi sul palco per tenere un discorso. A chiudere la manifestazione sarà proprio il leader della Lega Matteo Salvini.

Lo show dei “due Mattei” per ottenere l’incoronazione delle piazze (di Luca Telese)

Mancano poche ore all’inizio della manifestazione del centrodestra a Roma, alcune centinaia di persone sono già in piazza a San Giovanni: molti di loro sono venuti presto per stare sotto il palco, dove uno sparuto gruppo ha già cominciato a ritmare il nome del leader della Lega Matteo Salvini. E presto sono arrivati anche i militanti di Fratelli d’Italia per collocare proprio sotto il palco – dove troneggia la scritta “Orgoglio Italiano, una patria da amare e difendere” – un enorme striscione sostenuto da 8 lunghe aste con su scritto “Mai con il Pd, mai coi 5 stelle, con Giorgia”.

Con lo stesso testo altri due striscioni verticali di FdI sono stati ancorati a delle bottiglie di acqua e a degli enormi palloncini.

A Roma sono previsti circa 40mila manifestanti, provenienti da tutta Italia, mentre in piazza saranno allestiti 20 gazebo per diverse raccolte firme. La Lega, infatti, raccoglierà le firme per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi da sindaco di Roma, per l’elezione diretta del Capo dello Stato e per l’introduzione di una nuova legge elettorale basata sul sistema maggioritario.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale di TPI da Piazza San Giovanni, dall’inviata Lara Tomasetta:

MANIFESTAZIONE LEGA A ROMA: LA DIRETTA LIVE

Ore 13 – Piazza San Giovanni si sta riempiendo di sostenitori della coalizione di centro-destra. Salvini: “Piazza San Giovanni già piena ore prima dell’inizio. #orgoglioitaliano primo nei trend Twitter. È la piazza di tutti, della maggioranza degli italiani. Sarà una giornata di unione, proposta, futuro. A breve arriverà il leader della Lega Matteo Salvini

Le polemiche sulla partecipazione di CasaPound alla manifestazione della Lega a Roma

Indetta dalla Lega di Matteo Salvini poco dopo la formazione del governo Conte bis, la manifestazione in programma oggi, sabato 19 ottobre, a Roma ha visto sin da subito l’adesione di Fratelli d’Italia. Poco dopo anche Forza Italia ha deciso di unirsi alle proteste organizzate dal Carroccio, riunendo, dunque, il centrodestra, almeno in piazza.

La vigilia della protesta, però, è stata animata dalla notizia che anche CasaPound ha deciso di partecipare alla manifestazione di piazza San Giovanni.

Anche CasaPound partecipa alla manifestazione della Lega a Roma del 19 ottobre

A ufficializzare la presenza del movimento di estrema destra alla manifestazione è stato lo stesso Simone Di Stefano, vicepresidente di CasaPound, sul suo profilo Twitter.

Interpellato sull’argomento, Salvini ha glissato. “Noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà, poi ovviamente la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Questo giochino della piazza dei fascisti ormai fa ridere e non ci crede più nessuno”.

“Se sabato in piazza c’è Casapound? Non lo so e non mi interessa, c’è a rischio la libertà e se c’è questo rischio io vado dappertutto” ha invece commentato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Tra gli azzurri, però, serpeggia un certo malessere per la presenza di Casapound con Mara Carfagna che ha invitato il suo partito a “riflettere sulla partecipazione a una manifestazione che sta assumendo una connotazione ben distante dalle nostre radici liberali, moderate, riformiste”.

Il piano di Salvini per prendersi Roma e distruggere l’alleanza Pd-M5S