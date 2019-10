Manifestazione Salvini a Roma, Annamaria Bernini a TPI: “È la piazza del centrodestra unito”

“È la piazza di tutto il centrodestra, una piazza straordinaria”. A dirlo è Annamaria Bernini, presidente del gruppo Forza Italia al Senato ai microfoni di TPI, a margine della manifestazione di Matteo Salvini in Piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre 2019.

Manifestazione Salvini a Roma: le interviste, i commenti, la diretta LIVE di TPI sul campo

“È la piazza del centrodestra unito – continua Bernini – per mandare a casa il governo delle sinistre. La richiesta è questa. La gente dice che questo governo ci sta alzando le tasse, bisogna mandarlo a casa e per mandarlo a casa occorre essere uniti. Chi non è qui oggi ha perso una grandissima occasione”.

Poi la deputata forzista parla dei leader del centrodestra: “Una manifestazione senza simboli di partito è una grandissima occasione per mandare a casa questo governo. È un atto di grande generosità e i leader devono essere generosi. Questo popolo chiede un centrodestra unito. Ed è questo”.

