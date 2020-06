Salvini risponde a De Luca: “Io somaro? Ce l’ha con me, è un poveretto”

De Luca “ce l’ha con me, è un poveretto”: così il leader della Lega Matteo Salvini risponde al governatore della Campania, che l’aveva definito un “somaro”. Tutto è iniziato nella mattinata di giovedì 18 quando, in seguito agli assembramenti che si sono creati la sera precedente durante i festeggiamenti dei tifosi del Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia, l’ex ministro dell’Interno aveva dichiarato: “Mi domando dove era il signor De Luca, quello che era pronto a usare il bazooka contro i milanesi e gli italiani che andavano in giro per la Campania. Forse ieri De Luca si era addormentato”. La replica dell’ex sindaco di Salerno non si è fatta attendere ed è arrivata sempre sul profilo Facebook del governatore della Campania: “Daremo domani (oggi, ndr), senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro”.

Napoli, folla festeggia la vittoria della Coppa Italia senza mascherine e distanze di sicurezza: è polemica

Intervenuto nel programma di La7 Gold Aria Pulita, il leader del Carroccio ha dunque replicato a De Luca affermando: “Io un somaro geneticamente puro? De Luca ce l’ha con me, è un poveretto. Lui era quello che durante il virus diceva che ho la montatura degli occhiali color della cacca, parliamo di cose serie”. Salvini ha poi aggiunto: “Io pure sono tifoso di calco, ma c’erano in piazza 20mila persone e il governatore della Campania che non voleva dalle sue parte milanesi dovrebbe stare attento agli assembramenti”.

Leggi anche: 1. Napoli festeggia la Coppa Italia senza distanziamenti, De Magistris: “Ha vinto il contagio della felicità” 2. Napoli, folla festeggia la vittoria della Coppa Italia senza mascherine e distanze di sicurezza: è polemica | VIDEO 3. Coppa Italia, gaffe di Sergio Sylvestre durante l’inno di Mameli. Dimentica una strofa | VIDEO 4. Sergio Sylvestre spiega perché ha sbagliato a cantare l’Inno nazionale

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Calenda a TPI: “Gli Stati Generali sono inutili. Il piano Colao era buono, il governo l’ha svalutato senza motivo” Salvini pulisce gli occhiali con la mascherina usata e se li rimette | VIDEO De Luca risponde a Salvini sui festeggiamenti per la Coppa Italia: "Somaro"