De Luca risponde a Salvini sulla Coppa Italia

Vincenzo De Luca replica a Matteo Salvini sul caso dei 5mila tifosi che hanno invaso le strade di Napoli mercoledì 17 giugno dopo la vittoria della Coppa Italia. “Mi domando dove era il signor De Luca, quello che era pronto a usare il bazooka contro i milanesi e gli italiani che andavano in giro per la Campania. Forse ieri De Luca si era addormentato”, aveva detto Salvini, alimentando le polemiche circolate sugli assembramenti. In tanti attendevano una colorita replica da parte del governatore. “Daremo domani (oggi, ndr), senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro“, ha scritto su Facebook il presidente della Regione Campania. Con ogni probabilità, si riferiva proprio al leader della Lega. Sui festeggiamenti per la vittoria degli azzurri, invece, De Luca ha scritto: “Parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al catenaccio, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità”.

