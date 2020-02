Renzi a Porta a Porta in streaming e diretta tv: dove vedere la trasmissione

RENZI PORTA A PORTA STREAMING DIRETTA TV – Stasera, mercoledì 19 febbraio 2020, in seconda serata su Rai 1 andrà in onda un’attesissima puntata di Porta a Porta: ospite nello studio di Bruno Vespa sarà infatti Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, che parlerà dei temi che stanno animando il dibattito politico nelle ultime settimane e che riguardano da vicino il futuro del governo Conte bis.

C’è da scommetterci, infatti, che l’ex sindaco di Firenze, infatti, tornerà sui contrasti tra il suo partito e il premier Giuseppe Conte. Probabilmente darà una risposta a ciò che in tanti si stanno chiedendo: ovvero se Italia Viva, ago della bilancia della tenuta dell’esecutivo Pd-M5S, deciderà di togliere il suo appoggio oppure di chiedere nuove garanzie per continuare la legislatura.

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la puntata di Porta a Porta di stasera con Renzi ospite? Vediamolo insieme.

Porta a Porta, dove vederlo in diretta tv

Porta a Porta va in onda, come sempre, su Rai 1 a partire dalle 23.35. Per poterlo vedere in tv, dunque, vi basterà sintonizzarvi per quell’orario sul primo canale del vostro digitale terrestre, o in alternativa sul 501 se volete seguire il programma in HD.

Ma non è tutto: se siete abbonati a Sky e siete dunque in possesso di un decoder, trovate Rai 1 anche al tasto 101 del vostro telecomando.

Renzi a Porta a Porta, come seguire il programma in streaming

Non sarete in casa nel momento della messa in onda ma non volete perdere per nessun motivo l’intervista a Matteo Renzi? Potete sempre seguire Porta a Porta in streaming. Per farlo, bisogna collegarsi al sito di RaiPlay, la piattaforma streaming di viale Mazzini.

Una volta effettuato l’accesso (è completamente gratis, servono però una mail e una password), selezionate la diretta di Rai 1 dal menu e, a partire dalle 23.35, potrete seguire Porta a Porta in streaming sul vostro pc, smartphone o tablet.

Inoltre, se da domani volete rivedere la puntata, potete farlo – sempre su RaiPlay – grazie al servizio on demand.

Renzi a Porta a Porta, le anticipazioni

